Lang atterrerà stasera a Istanbul
Noa Lang si appresta a trasferirsi a Istanbul, diventando un nuovo acquisto del Galatasaray. Dopo aver vestito la maglia del Napoli nella scorsa stagione, l’attuale attaccante olandese si trasferirà in Turchia durante il calciomercato invernale. L’operazione rappresenta un passo importante nella sua carriera e sarà ufficializzata nelle prossime ore.
Noa Lang sarà un nuovo giocatore del Galatasaray. L’ olandese, arrivato a Napoli la scorsa estate, sbarcherà in Turchia in questo calciomercato invernale. Lang al Galatasaray. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X: Noa Lang volerà a Istanbul stasera. Volo programmato per il nuovo acquisto del Galatasaray dopo l’esclusiva notizia dell’accordo chiuso ieri sera. Prestito di 2 milioni, diritto di riscatto fissato a 30 milioni. Understand Noa Lang will fly to Istanbul tonight! Flight scheduled for new Galatasaray signing after exclusive story about deal done last night. €2m loan fee, €30m buy option clause not mandatory from Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Lang a Istanbul giovedì: al Galatasaray in prestito con riscatto fissato a 30 milioni (Fanatik)Noa Lang è in procinto di trasferirsi al Galatasaray di Istanbul in prestito con riscat fissato a 30 milioni di euro, secondo quanto riportato da Fanatik.
