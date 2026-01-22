Lang al Galatasaray è fatta | prestito di 2 milioni con diritto di acquisto a 30 Fabrizio Romano

Noa Lang si trasferisce al Galatasaray in prestito di 2 milioni di euro, con diritto di riscatto a 30 milioni. L'accordo, confermato da Fabrizio Romano, prevede quindi un trasferimento temporaneo con possibilità di acquisto definitivo. La società turca, in crescita, si prepara a competere in ambito internazionale, puntando sulle qualità del giocatore per rinforzare la rosa.

Fabrizio Romano annuncia l'accordo tra Noa Lang e il Galatasaray di Osimhen (squadra che quasi sicuramente giocherà i play-off di Champions). Noa Lang al Galatasaray, è fatta. Prestito con diritto di riscatto di 2 milioni di euro più opzione di acquisto di 30 milioni di euro, accettata dal Napoli. Lang avrà uno stipendio più alto di quello attuale al Napoli se il Galatasaray lo acquisterà a giugno.

Lang a Istanbul giovedì: al Galatasaray in prestito con riscatto fissato a 30 milioni (Fanatik)Noa Lang è in procinto di trasferirsi al Galatasaray di Istanbul in prestito con riscat fissato a 30 milioni di euro, secondo quanto riportato da Fanatik.

Argomenti discussi: Doppia cessione in vista per il Napoli, Lang verso il Galatasaray e Lucca al Nottingham Forest: può sbloccarsi il mercato in entrata; Lang all'addio, Lucca quasi. Ma prima il Napoli si gioca la Champions con gli uomini contati; Napoli, vicina la partenza di due attaccanti: cosa può accadere ora; Al #Napoli piace Daniel #Maldini, ma senza cessioni non ci saranno entrate: tutto dipenderà da #Lucca e #Lang Il Corriere dello Sport: La posizione di Lang è in bilico. Piace al #Galatasaray e ha chiesto informazioni anche il #Besiktas. Lucca piace al #Benfi.

