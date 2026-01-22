Dopo la sconfitta, coach Spiro Leka ha analizzato la prestazione della squadra, sottolineando come sia mancata quella determinazione e quella ferocia che solitamente contraddistinguono il gruppo. Secondo l’allenatore, l’atteggiamento ha influito sull’andamento della partita, evidenziando l’importanza di mantenere alta la concentrazione e il carattere nelle prossime sfide. Un'analisi che invita a riflettere sui punti di miglioramento e sulla necessità di ritrovare la propria intensità.

L’analisi della partita da parte di coach Spiro Leka è chiara: "Questa sera è mancato l’ atteggiamento feroce che ci contraddistingue. Ho dovuto chiamare subito un time-out sul 7-0 a favore di Avellino per far capire che con quest’atteggiamento si ’busca’ su ogni campo". Poi il tecnico biancorosso analizza quali sono stati i peccati che son costati alla sua truppa una dura lezione: "I segnali erano chiari: arrivavamo sempre secondi sui palloni vaganti e in difesa abbiamo commesso degli errori, specie sulla marcatura di Dell’Agnello, stavamo troppo staccati e ci ha punito. Ma loro hanno vinto con una prestazione di squadra, chiudendo con cinque uomini in doppia cifra: dovevamo fermare almeno due di questi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’analisi di Leka dopo la batosta: "Ci è mancata la nostra ferocia"

