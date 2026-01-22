L’allarme di Bassetti | Hanno falsificato la mia voce per sponsorizzare prodotti nocivi per la salute – Il video

Bassetti segnala un nuovo tentativo di truffa tramite intelligenza artificiale, che ha falsificato la sua voce per promuovere prodotti nocivi e scoraggiare le cure per il diabete. Questi inganni rappresentano un rischio crescente per la salute pubblica, sfruttando tecnologie avanzate per ingannare i cittadini. È importante essere consapevoli di queste frodi e verificare sempre le fonti di informazione e pubblicità.

«Ecco l’ultima truffa ai miei danni e ai danni di tutti i cittadini che vengono fregati. Grazie all’intelligenza artificiale hanno falsificato la mia voce per convincere la gente a sospendere le cure del diabete e utilizzare dei prodotti falsi e dannosi per la salute. Faccio appello alle istituzioni affinché fermino questo scempio e tutelino la salute pubblica dei cittadini italiani». Questo il messaggio diffuso dall’infettivologo Matteo Bassetti su X. Un Bassetti fake. Grazie all’IA qualcuno ha usato una vecchia intervista di Bassetti clonandone la voce. Nella clip, diffusa dalla vittima stessa, vengono promossi prodotti che nulla hanno a che fare con le terapie, validate scientificamente, contro il diabete.🔗 Leggi su Open.online

“Bere la pipì può essere molto pericoloso per la salute, non seguite la ‘terapia dell’urina’: sono sconcertato”. L’allarme di Bassetti sulla nuova tendenza bizzarra e pericolosaNegli ultimi tempi si è diffusa sui social una pratica controversa: bere la propria urina come metodo per migliorare la salute.

Leggi anche: "Vendevano alimenti nocivi per la salute pubblica": denunciati un uomo e una donna a Ballarò

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Australian Open 2026: i malori dei tennisti e l’allarme di Bassetti; Bere la pipì può essere molto pericoloso per la salute, non seguite la ‘terapia…; L'allarme di Bassetti sul norovirus: Bastano poche particelle virali per innescare l'infezione. Come ci si contagia; Urinoterapia, Bassetti lancia l'allarme: i pericoli per chi beve la pipì.

Australian Open 2026, Jasmine Paolini al terzo turno (chi affronterà) - Allarme virus, tennisti ko. Bassetti: A Melbourne condizioni perfette per diffusione di infezioniMagdalena Frech sconfitta senza problemi, Jasmine Paolini prosegue la sua corsa all'Australian Open 2026. Alcaraz, Rublev e Medvedev avanti ... affaritaliani.it

Polmonite da influenza, Bassetti: Ecco i sintomi che richiedono il pronto soccorsoL'influenza è tutt'altro che banale. L'infezione può peggiorare e trasformarsi in polmonite anche in giovani e sani. È fondamentale sapere riconoscere in tempo i campanelli d’allarme e rivolgersi al ... today.it

Australian Open, Jasmine Paolini al terzo turno (chi affronterà) - Allarme virus, tennisti ko. Bassetti: "A Melbourne condizioni perfette per diffusione di infezioni" ift.tt/AqpNb8B x.com

Norovirus, l'allarme di Matteo Bassetti: "Fate attenzione, inizia tutto con un p...Altro... - facebook.com facebook