L’intelligenza artificiale sta contribuendo a ridefinire il concetto di “modello di uomo”. Oggi, le caratteristiche più riconoscibili includono un aspetto curato, con capelli e occhi scuri, e una corporatura atletica. Tuttavia, si nota una tendenza a una statura leggermente più bassa rispetto agli standard delle generazioni passate. Questa evoluzione riflette i cambiamenti nei canoni estetici e nelle percezioni sociali, segnando un nuovo modo di interpretare l’immagine maschile.

Bel fisico, capelli e occhi scuri, ma più basso rispetto agli standard di altezza delle generazioni precedenti. Il nostro uomo ideale, creato ad hoc dall’AI, fa decisamente parte degli “short king”. Benché abbiamo abbassato l’altezza che ci piace, siamo diventate più selettive per quanto riguarda i valori che il potenziale partner deve avere. Come se, togliendo importanza a certi standard estetici imposti, avessimo finalmente fatto spazio a ciò che conta davvero. L’amore oggi: l’AI ci presenta il “modello di uomo” ideale. Tecnologia e amore dovrebbero essere agli antipodi: la prima, così sistematica, mentre il secondo è l’emblema dell’imprevedibilità. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - L’AI definisce il nuovo “modello di uomo”: le caratteristiche

Leggi anche: È riemerso un video in cui Charlie Kirk definisce Nicki Minaj “non un buon modello” per le giovani donne nere

Leggi anche: Google WeatherNext2 è il nuovo modello meteo AI pronto a sbarcare su Pixel, Maps e Gemini

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Perché l’intelligenza artificiale non può sostituire l’esperienza umana nel management; Refik Anadol, pioniere dell’arte AI: Il futuro è una collaborazione tra umani e macchine; Framework SLSA: guida completa ai livelli di sicurezza e strategie di implementazione per la Software Supply Chain; Come l’AI trasforma il giornalismo: il report Reuters 2026.

AI Diffusion Report: Italia al 27,8%, ma il gap globale continua a crescereL’AI Diffusion Report 2025 mostra una crescita dell’adozione globale dell’AI, ma anche un divario crescente tra Nord e Sud del mondo. 01net.it

Come le AI stanno cambiando il nostro accesso al web (e cosa significa per chi fa marketing)Non stiamo più cercando dove cliccare, ma a chi affidarci. L’accesso al web, nel 2026, non passa più soltanto per i motori di ricerca, ma attraverso sistemi di sintesi AI che filtrano, interpretano e ... ilcittadinoonline.it

Ponte sullo Stretto, il comitato “Invece del ponte” attacca il nuovo decreto: Nuove critiche al progetto del ponte sullo Stretto arrivano dal comitato cittadino Invece del ponte, che in una nota definisce “insostenibile” il nuovo intervento del governo. Secondo il... facebook