Il Lago di Costanza, situato tra Germania, Svizzera e Austria, offre un ambiente ideale per una vacanza all'insegna della natura, della storia e della tranquillità. Con un clima mite e paesaggi alpini, questa zona consente di scoprire città storiche e panorami suggestivi. Una destinazione versatile che si presta a diverse esperienze durante tutto l’anno, ideale per chi desidera unire cultura e relax in un contesto naturale unico.

Ascolti TV di domenica 18 gennaio 2026: vince Canale5 in prime time, Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna dominano l’access Arisa a Sanremo 2026: «Niente favole, l’amore? Non so se sono innamorata» Chiara Ferragni, fine di un’era o nuovo inizio? Dai trucchi al mercato alla voglia di ripartire Clima mite, città storiche e paesaggi alpini: il Lago di Costanza (Bodensee) è una delle destinazioni più affascinanti dell’Europa centrale, perfetta in ogni stagione tra natura, cultura e relax. Il Lago di Costanza si estende tra Germania, Svizzera e Austria, subito oltre le Alpi. È diviso in Obersee (lago superiore) e Untersee (lago inferiore), collegati dal Reno, che qui funge sia da immissario sia da emissario. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Lago di Costanza: cosa vedere, dove andare e perché sceglierlo per una vacanza tra Germania, Svizzera e Austria

Vacanza a Singapore, i consigli di viaggio tra tradizione e innovazione: cosa vedere, fare e mangiare nella ?città del leone?Vacanza a Singapore, i consigli di viaggio tra tradizione e innovazione: cosa vedere, fare e mangiare nella città del leone? Dal rooftop più panoramico di Singapore, il Marina Bay Sands SkyPark, ammalia in tutta la sua maestosità, lo scintillio dei grattacieli e le attrazioni iconiche rendono questa meta unica nel suo genere.

Leggi anche: Perché andare a vedere il concerto di Mille è sempre una buona idea

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Viaggio a Valencia, cosa vedere tra cucina, design e negozi della tradizione; Le storie di Costanza / Alla caccia della VOLPE VERDE. Incognite; La tua Corvette C1 è svogliata? Pogea te la sveglia con 1.000 CV; I nostri laghi ghiacciati.

La bella stagione sboccia sul Lago di CostanzaNella regione internazionale del Lago di Costanza, incastonata tra Germania, Svizzera, Austria e Liechtenstein, c’è un’isola-giardino adagiata fra le acque del lago e distribuita su 45 ettari dove, in ... ilsole24ore.com

Curiosità in Viaggio Mainau è conosciuta come l’Isola dei Fiori, un piccolo paradiso sul Lago di Costanza dove natura, colori e profumi cambiano a ogni stagione Ecco qualche curiosità che abbiamo scovato per voi: L’isola ospita oltre un milione di fiori - facebook.com facebook