Ladro ucciso a Lonate Pozzolo dal padrone di casa l'autopsia | Colpito con un'unica coltellata al torace

L’autopsia conferma che Adamo Massa è stato ucciso con una singola coltellata al torace. L’episodio è avvenuto a Lonate Pozzolo, dove il proprietario di casa, Jonathan Rivolta, ha ferito mortalmente il ladro durante un tentativo di furto. La vicenda si inserisce in un contesto di legittima difesa e solleva interrogativi sulla gestione dei conflitti in situazioni di intrusione domestica.

L'autopsia ha rilevato come Adamo Massa sia stato ucciso con un'unica coltellata al torace. A colpirlo era stato Jonathan Rivolta, il proprietario della villetta a Lonate Pozzolo (Varese) che il 37enne stava tentando di svaligiare insieme a un complice.🔗 Leggi su Fanpage.it

Lonate Pozzolo, muore in ospedale ladro accoltellato dal padrone di casaA Lonate Pozzolo, un uomo di 37 anni è deceduto in ospedale dopo essere stato ferito durante un episodio di violenza.

Lonate Pozzolo, ladro ucciso dal proprietario di una villa durante un furto: coltellata, fuga dei complici e caos all’ospedaleA Lonate Pozzolo, durante un tentativo di furto in una villa, un ladro è stato ucciso dal proprietario con una coltellata.

Argomenti discussi: Ladro ucciso durante una rapina a Lonate Pozzolo, cosa sappiamo; Ladro ucciso a Lonate Pozzolo, cosa è successo: la ronda, il vetro sfondato e la colluttazione. Così Rivolta ha lottato con i rapinatori: l'ipotesi della legittima difesa; Ladro morto a Lonate, diverbi tra proprietari della casa e giornalisti; Ladro ucciso con una coltellata dal padrone di casa, le reazioni: La difesa è sempre legittima.

Ladro ucciso a #LonatePozzolo, pioggia di minacce sui social: "L’assassino deve pagare caro". Ma spuntano scritte pro #JonathanRivolta: "Via i nomadi" x.com

Fuori dal coro. . Mario Giordano si schiera dalla parte di Jonathan, il giovane di Lonate Pozzolo che, per difendersi, ha ucciso un ladro che era entrato a casa sua per derubarlo: “È una persona perbene che non avrebbe fatto del male a nessuno!” #Fuoridalcor - facebook.com facebook