LA VOLTA BUONA ALBANO | TORNERÒ A SANREMO SOFFRO DI SANREMITE ACUTA

Al Bano, ospite di oggi a La Volta Buona, si è raccontato tra carriera e vita privata. Il cantante pugliese ha condiviso alcuni aspetti della sua esperienza, parlando anche dei suoi progetti futuri e delle sfide personali. L'intervista, condotta da Caterina Balivo, offre uno sguardo autentico e sobrio sulla vita di uno degli artisti italiani più noti.

Ospite d'eccezione della puntata odierna de La Volta Buona, Al Bano. Il celebre cantante pugliese si è raccontato tra carriera e vita privata in una lunga intervista condotta da Caterina Balivo nel salotto pomeridiano della prima rete. Nel video, Al Bano risponde alla domanda incrociata del critico musicale Paolo Giordano, in collegamento: «Al Bano, hai definitivamente interrotto il rapporto con Sanremo? Cioè, tu escludi che tornerai a Sanremo? Perché ogni anno si parla della tua possibile partecipazione, ci sono state precisazioni e polemiche in queste settimane, ma anche l'anno scorso. Tu dici: non tornerò più a Sanremo oppure tornerai?».

