La voce del Sudafrica tra i contorni e i contrasti di Città del Capo

La voce del Sudafrica si svela tra i contorni e i contrasti di Città del Capo. Situata sulle baie dell’Atlantico, tra rilievi scoscesi e una costa frastagliata, questa città rappresenta un crocevia di paesaggi e culture. Capitale legislativa del Paese, Città del Capo unisce natura e storia in un ambiente ricco di contrasti e di bellezze naturali.

Sulle baie naturali dell’oceano atlantico, circondata da aspri rilievi scoscesi e delimitata da una costa rocciosa e frastagliata si erge Cape Town, Città del Capo, la capitale legislativa del Sudafrica. Un luogo dal clima mite, reso più docile dal forte vento di mare che soffia da False Bay, attraversa la città e poi Blouberg e le Table Mountains, le montagne sudafricane dalla cima piatta, spesso ricoperte da una fitta coltre di nubi, che si riversano copiose sulle pendici, come una cascata. Si dice che soffiando, il vento ripulisca completamente l’aria di quella zona, e quella delle Cape Flats, le aree pianeggianti a sud-est della città. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La voce del Sudafrica, tra i contorni e i contrasti di Città del Capo Leggi anche: Rugby Seven maschile: a Città del Capo vince il Sudafrica in volata. Deludono Nuova Zelanda e Australia Leggi anche: San Paolo, la città specchio del Brasile: un caleidoscopio di colori e contrasti La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Quieto disorientamento | La voce del Sudafrica, tra i contorni e i contrasti di Città del Capo; Oltreconfine: le navi dei Brics in Sudafrica, Israele vede il Somaliland, Trump strappa sul clima; Sudafrica fuori dalla Biennale di Venezia? Per il ministro l'opera su Gaza è troppo divisiva; Più di 300 gazawi trasferiti in Sudafrica da una Ong fantasma: sono iniziate le deportazioni da Gaza?. Scoperto nella miniera di Cullinan, in Sudafrica, un raro diamante blu da 41,82 carati. Potrebbe valere oltre 30-40 milioni di euro - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.