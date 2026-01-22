La Virtus si inchina solo a Horton Tucker Schiacciata e tripla | il finale dell’ex Lakers Sorride il Fenerbahce

Nel match del 21 gennaio 2026, il Fenerbahce conferma la propria forza come campione d’Europa in carica, dimostrando una superiore consistenza contro la Virtus. La partita si conclude con l’unica eccezione rappresentata da Horton Tucker, il quale, con una schiacciata e una tripla decisive, firma il finale del suo team. La Virtus si arrende, mentre il Fenerbahce continua a mostrare la propria solidità e determinazione nel contesto internazionale.

Bologna, 21 gennaio 2026 – Vince la logica. Nel senso che il Fenerbahce non solo è la squadra campione d’Europa in carica, ma ha una forza d’urto eccezionale. Vincono i turchi, ma la Virtus, che non riesce ad agganciare la zona play-in, esce a testa alta, al termine di una gara nella quale getta in campo tutte le risorse che ha. Con le capacità balistiche di Carsen Edwards e Matt Morgan, il cuore di Daniel Hackett, i tentacoli di Saliou Niang. Non c’è nemmeno Francesco Ferrari, scavigliata contro Treviso, che va ad aggiungersi alle altre tre assenze (Diarra, Smailagic e Vildoza). Ci sono però Sasa Obradovic, coach della Stella Rossa che studia i rivali, Bruno Barbieri e Joey Saputo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

