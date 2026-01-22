La vera storia dietro a Marty Supreme svela i dettagli e le motivazioni che hanno ispirato il film. In collaborazione con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection, questo articolo approfondisce il contesto e i temi affrontati, offrendo una lettura informativa e accurata. Un’analisi dedicata a chi desidera conoscere meglio la vicenda e i personaggi che hanno dato vita a questa produzione cinematografica.

Questo articolo è stato prodotto in partnership con I Wonder Pictures per l’uscita del film “Marty Supreme”, che esce oggi in sala in collaborazione con Unipol Biografilm Collection. Parla della storia di Marty Reisman, campione statunitense di ping pong tra gli anni ’ 40 e ’ 50 del Novecento a cui è liberamente ispirato il personaggio di Marty Mouser, interpretato da Timothée Chalamet. Per controllare che l’altezza della rete di un tavolo da ping pong sia corretta si usa uno strano righello. La maggior parte di chi gioca in realtà fa a occhio, tirando finché la rete non è tesa. Ma se frequentate una palestra, o giocate abitualmente su un tavolo pubblico, avrete probabilmente incontrato un giocatore sufficientemente pignolo da tirare fuori questo attrezzo. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - La vera storia dietro a Marty Supreme

Marty Supreme racconta la vita di Marty Reisman, icona del ping pong di New York, attraverso gli occhi del film diretto da Josh Safdie con Timothée Chalamet.

Scopri la vera storia di Marty Reisman, il campione di ping pong noto per sfidare gli avversari con un coperchio della spazzatura.

