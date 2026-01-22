La Una Hotels di notte è bellissima Batte il Cedevita e si qualifica

La partita tra Una Hotels e Cedevita Junior si è conclusa con una vittoria significativa per il team italiano, che ha superato gli avversari con il punteggio di 83-60. La squadra di Reggio Emilia ha mostrato una buona organizzazione e concentrazione durante l’intera gara, qualificandosi con merito e offrendo uno spettacolo di solidità e determinazione. Un risultato importante che conferma il valore della formazione italiana nel contesto internazionale.

REGGIO EMILIA 83 CEDEVITA JUNIOR 60 UNA HOTELS REGGIO EMILIA Brown 5 (05, 15), Cuapain 11 (46, 13), Woldetensae 8 (11, 23) Severini 3 (14 da 3), Williams 10 (57); Uglietti 2 (14, 01), Echenique 10 (24), Thor (02, 02), Rossato 3 (13 da 3), Vitali 6 (03, 24), Barford 15 (69, 11), Mainini (01). All.: Priftis. CEDEVITA JUNIOR Sare 4 (14, 02), Brzoja 4 (12, 01), Kalajzic 6 (24, 01), Daniels 5 (15, 13) Vrankovic 4 (25); Buljevic 14 (12, 35), Stojic (02, 02), Manojlovic 1 (02), Gainey (03 da 3), Skrobot 13 (37), Zemljic 2 (12, 01), Krstanovic 2 (12), Pesic 5 (11) All.: Pesut. Arbitri: Calatrava (Spa), Hekimoglu (Tur), Maciulis (Lit) Parziali: 19-12, 43-28; 61-42 Note: Tiri liberi: Reg 812 Ced 2021 Rimbalzi: Reg 41 (Echenique 7) Ced 40 (Daniels 5).

