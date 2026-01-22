La trappola dei biocarburanti tra clima e deforestazioni

I biocarburanti sono spesso presentati come soluzione sostenibile per la transizione energetica, ma questo dibattito è complesso e ancora in evoluzione. Studi indipendenti evidenziano rischi legati alla deforestazione e all’impatto sul clima, sollevando domande sulla reale sostenibilità di queste fonti di energia. È importante approfondire le implicazioni ambientali e sociali prima di promuovere ampie applicazioni di biocarburanti.

Ambiente La transizione nei trasporti con le bioenergie in uno studio europeo, l’allarme: aumento di suolo agricolo industriale, fiumi di pesticidi. Risultato: CO2 più dei fossili Ambiente La transizione nei trasporti con le bioenergie in uno studio europeo, l’allarme: aumento di suolo agricolo industriale, fiumi di pesticidi. Risultato: CO2 più dei fossili Il dibattito sui biocarburanti e sul ruolo che possono svolgere nella transizione energetica va avanti da anni, ma si arricchisce ogni giorno grazie agli studi portati avanti da enti indipendenti di ricerca. Finora, la critica agli agrocarburanti si è concentrata, soprattutto, sulla competizione che essi stabiliscono con le produzioni alimentari. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - La trappola dei biocarburanti, tra clima e deforestazioni Leggi anche: L'ambiguità dei biocarburanti, da alleati a nemici nella lotta contro la crisi climatica Leggi anche: Cop30, l’incontro-scontro tra i leader dei due mondi nella lotta per il Clima La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: La trappola dei biocarburanti, tra clima e deforestazioni; Colpo grosso in Amazzonia, salta la Moratoria della soia; L’oro ghiacciato che fa gola alla bramosia del negazionista climatico. Biocarburanti, opportunità o illusione energetica?(Teleborsa) - I biocarburanti generano - in media - il 16% di emissioni di CO2 in più rispetto ai combustibili fossili che dovrebbero sostituire. Non solo: se destinassimo alla coltivazione di beni ... borsaitaliana.it Biocarburanti avanzati: nasce Etlas, joint venture di Corteva e bpCorteva e bp lanciano Etlas, la joint venture che unisce competenze agronomiche e industriali per sviluppare biocarburanti avanzati ... esg360.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.