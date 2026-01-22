La tossicodipendenza la fama l’attivismo l’EGOT | chi è Whoopi Goldberg che debutterà domani a Un Posto Al Sole

Whoopi Goldberg, nota attrice, comica e attivista, si prepara a debuttare domani a Un Posto Al Sole. Con una carriera che spazia dal cinema al teatro, è riconosciuta anche per il suo impegno sociale e il prestigioso riconoscimento dell’EGOT. La sua figura, spesso associata a ruoli iconici e a una personalità autentica, rappresenta un esempio di versatilità e impegno nel mondo dello spettacolo e oltre.

Quando pensiamo a Whoopi Goldberg, l'immagine che ci viene in mente è quella della medium spiritosa di Ghost o della suora irriverente di Sister Act. Ma dietro il suo sorriso contagioso e la sua carriera leggendaria si nasconde una storia di riscatto straordinaria, fatta di cadute profonde e risalite spettacolari che pochi conoscono davvero. Nata come Caryn Elaine Johnson il 13 novembre 1955 a Manhattan, Whoopi è cresciuta nel progetto di edilizia popolare Chelsea-Elliot Houses di New York. Figlia di Robert James Johnson Jr., un pastore battista, e di Emma Harris, infermiera e insegnante, ha vissuto un'infanzia difficile cresciuta principalmente dalla madre, una donna che lei stessa ha descritto come "severa, forte e saggia".

