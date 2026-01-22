La torcia attraversa Mestre e la piazza tra la folla

A Mestre, la fiaccola olimpica ha attraversato piazza Ferretto, segnando uno dei momenti principali del passaggio della torcia nel territorio veneziano. Pochi minuti dopo le 15, la torcia, proveniente da viale Garibaldi, è stata accolta dalla presenza dei cittadini lungo il percorso, testimoniando l'importanza dell’evento per la comunità locale.

A Mestre uno dei momenti principali del passaggio della fiamma olimpica nel territorio veneziano. Pochi minuti dopo le 15 la torcia, proveniente da viale Garibaldi, ha attraversato piazza Ferretto, accolta dalla folla disposta ai lati del percorso. Sul palco, alla presenza del sindaco Luigi.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Arriva la fiamma olimpica. Come seguire la torcia che attraversa la cittàOggi ad Arezzo si accende la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026, segnando l'inizio del percorso che attraverserà Toscana e Umbria.

La torcia olimpica attraversa la Bassa Padovana: oggi Monselice, Este e Abano TermeOggi la torcia olimpica attraversa la Bassa Padovana, passando per Monselice, Este e Abano Terme.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: La Fiamma Olimpica arriva a Venezia; Giochi invernali: la Fiamma Olimpica arriva a Venezia; Venezia accoglie la Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 tra calli, campi e Canal Grande.

Fiamma olimpica a Venezia e Mestre, strade chiuse e trasporti modificati: come cambia la mobilitàVENEZIA - Mestre e Venezia si preparano ad accogliere, domani, il passaggio della fiaccola dei Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026: una giornata speciale, ma anche complessa sul ... ilgazzettino.it

La torcia olimpica attraversa la Bassa Padovana: oggi Monselice, Este e Abano TermeLa fiaccola olimpica pronta ad attraversare nel pomeriggio tre paesi simbolo della provincia, mentre domani tocca Cittadella e Padova. Tedofori, autorità e cittadini accolgono la fiamma verso le Olimp ... padovaoggi.it

Oggi arriva a Venezia la Fiamma Olimpica La città è protagonista della 46ª tappa italiana del Grande Viaggio della Fiamma, che attraversa il territorio dalla terraferma alla laguna. Mestre Dalle 14.30 alle 16 la torcia percorre oltre 4 km, attraversando le pri - facebook.com facebook