La Svezia blocca una hit creata dall’AI | il caso che sta incendiando il web

In Svezia, una hit folk moderna, molto popolare su Spotify, è stata rimossa dalla classifica ufficiale. La canzone, creata dall’intelligenza artificiale, ha ottenuto milioni di stream in breve tempo, suscitando discussioni sul ruolo dell’AI nel mondo musicale. Questo episodio mette in evidenza le sfide e le questioni legate alla conformità e alla trasparenza nelle classifiche musicali digitali.

Una canzone folk moderna che ha conquistato il primo posto su Spotify in Svezia, accumulando milioni di stream in poche settimane, è stata esclusa dalla classifica musicale ufficiale del paese. Il motivo? È stata generata, almeno in parte significativa, con l'intelligenza artificiale. Il brano in questione si chiama "Jag vet, du är inte min" ed è attribuito a Jacub, un artista che sulla carta non esiste. La traccia ha scalato rapidamente le classifiche di Spotify, diventando una delle canzoni più ascoltate nel paese scandinavo. Eppure, nonostante il successo travolgente tra gli utenti, la Sverigetopplistan, la classifica ufficiale riconosciuta dall' industria musicale svedese, ha deciso di non includerla.

