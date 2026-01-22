La strana coppia Conte-La Malfa il comunicatore nel mirino e altre pillole

Da lettera43.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giuseppe Conte e Giorgio La Malfa si incontreranno a Roma sabato 24 gennaio, segnando un evento inedito nel panorama politico italiano. La loro collaborazione rappresenta un momento di confronto tra due figure con percorsi distinti ma interessate a discutere di temi attuali. Un appuntamento che offre uno sguardo diverso sulla scena politica, senza enfasi o sensazionalismi.

Giuseppe Conte e Giorgio La Malfa, insieme, per parlare di politica: la coppia è senz’altro inedita, ma il pentastellato e il repubblicano storico si riuniranno davvero, nella mattinata di sabato 24 gennaio, a Roma. Lo scenario sarà quello di piazza Campo de’ Fiori, all’ombra di Giordano Bruno, l’eretico: nella sala del cinema Farnese andrà in scena la presentazione di Officina Repubblicana, che viene definito come «un movimento di opinione erede delle posizioni politico-culturali della sinistra democratica». Protagonista, appunto, Conte, ex presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 stelle. 🔗 Leggi su Lettera43.it

la strana coppia conte la malfa il comunicatore nel mirino e altre pillole

© Lettera43.it - La strana coppia Conte-La Malfa, il comunicatore nel mirino e altre pillole

Leggi anche: Neres e Lang, la strana coppia del gol: ecco la nuova ricetta di Conte per l'attacco

Leggi anche: Trump e Lukashenko, la strana coppia

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Il Napoli si getta via, così nemmeno le troppe assenze possono essere un alibi.

Conte e Renzi, quella strana coppia che agita Landini e il NazarenoAl Nazareno, quartier generale del Pd, sono abbastanza contrariati. Anzi, lo sono molto. Vedono la strana coppia, i due che si sono sempre odiati e ancora si detestano, i nemicissimi Conte e Renzi, i ... ilmessaggero.it

La strana anomalia che unisce Luciano Spalletti e Antonio Conte finirà proprio con Napoli-JuventusSpalletti e Conte uniti da una strana anomalia. Nonostante i tanti anni in Serie A e le centinaia di panchine accumulate, non sono Napoli, Juventus, Inter e Italia le uniche cose ad accomunarli. Leggi ... fanpage.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.