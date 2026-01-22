La recente normativa della Lega Serie A, che limita le operazioni di mercato delle società con determinati parametri finanziari, penalizza il Napoli nonostante un patrimonio netto positivo di 190 milioni di euro e una liquidità di 174 milioni. Questa misura, introdotta in un contesto di tensioni tra club, rischia di compromettere la capacità del club di competere, evidenziando come norme specifiche possano influire sulle dinamiche sportive e finanziarie delle squadre.

Il Napoli è incredibilmente penalizzato dalla nuova norma che gli impedisce di fare mercato. Norma peraltro introdotta dalla Lega Serie A di casini che era vicina a Lotito e De Laurentiis. La Gazzetta dello Sport, con Marco Iaria, sottolinea la stortura di questa norma: Al 30 giugno 2025 il Napoli disponeva di una liquidità pari a 174 milioni e vantava un patrimonio netto positivo di 190 milioni. Frutto degli utili via via accantonati, in parte reinvestiti nella squadra e in parte rimasti in cassa. Il Napoli, applicando un fair play finanziario ante litteram, è stato un modello di sana gestione, invidiato dalla concorrenza nel momento in cui è riuscito a coniugare ai massimi livelli i risultati economici con quelli sportivi (due scudetti negli ultimi tre anni). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La stortura di una norma che penalizza il Napoli che ha con 174 milioni di liquidità e 190 di patrimonio netto positivo

