La storia di Christian Guercio e le domande senza un perché suicida in carcere | In cella di sicurezza nonostante la malattia

Il caso di Christian Guercio, morto suicida nel carcere di Quarto d’Asti, solleva numerosi interrogativi sulle modalità di gestione sanitaria e giudiziaria durante la sua detenzione. Nonostante la sua condizione di malattia, Guercio era stato dimesso dal pronto soccorso senza visita psichiatrica e successivamente trasferito in caserma, con un fermo poi convalidato dal gip. Una serie di domande che richiedono chiarezza e approfondimento.

Perché il pronto soccorso lo ha dimesso senza una visita psichiatrica? Per quale motivo dopo le dimissioni è stato portato in caserma? Perché quel fermo è stato poi convalidato dal gip? Sono solo alcune delle domande contenute in un’interrogazione parlamentare al Ministro della Giustizia Carlo Nordio da Avs in merito al caso del 38enne Christian Guercio, che il 29 dicembre scorso si è tolto la vita nel carcere di Quarto d’Asti. (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com Guercio si è suicidato nel orso delle festività natalizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

