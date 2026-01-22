La star di Hollywood condivide sui social i suoi metodi a dir poco insoliti per gestire ansia e burnout

Gwyneth Paltrow ha condiviso sui social alcuni metodi insoliti per affrontare ansia e burnout. Tra pratiche come il grounding, esercizi di respirazione e gratitudine, l’attrice propone un approccio semplice e naturale per il benessere mentale. Questi suggerimenti, spesso adottati in contesti di mindfulness, rappresentano un’alternativa accessibile e senza pretese ai tradizionali trattamenti, offrendo strumenti pratici per migliorare la propria serenità quotidiana.

G ridare ai cespugli. Respirare profondamente. Ricordarsi di essere grate. Può sembrare il programma di un ritiro new age improvvisato, invece è il kit anti-ansia consigliato da Gwyneth Paltrow durante una sessione di Ask Me Anything su Instagram. L'attrice e fondatrice di Goop, da tempo molto aperta sul tema della salute mentale, ha risposto alle domande dei follower con una serie di stories, passando con disinvoltura dall' allenamento fisico ai ricordi legati a Valentino Garavani, fino a toccare un tema che le sta particolarmente a cuore: l'ansia.

