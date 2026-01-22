La Spezia l’ultimo saluto ad Abanoub Youssef

A La Spezia, si sono svolti i funerali di Abanoub Youssef, il ragazzo di 18 anni deceduto dopo essere stato ferito con un coltello da un compagno di scuola. L’evento ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale, che si è riunita per rendere omaggio alla giovane vita spezzata.

La Spezia ha dato l'ultimo saluto ad Abanoub Youssef, il diciottenne morto in seguito a una coltellata sferrata da un compagno di scuola. Servizio di Lucia Ascione TG2000. Lutto cittadino a La Spezia per i funerali di Youssef: l'ordinanza del Sindaco Peracchini invita alla sospensione delle lezioni per gli studenti delle superiori e bandiere a mezz'asta. Dalle 14 corteo dall'obitorio dell'ospedale della Spezia per accompagnare il feretro fino alla cattedrale di Cristo Re dove alle 15 sarà celebrata la messa. La Spezia si è stretta intorno ai genitori di Youssef Abanoub, il diciottenne accoltellato a morte da un compagno di scuola. Tantissimi i giovani per l'ultimo saluto.

