La Spezia lettera del sindaco nel giorno dei funerali di Abanoub Youssef | La giustizia è l’unica risposta al dolore

Il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, ha scritto una lettera aperta alla cittadinanza in occasione dei funerali di Abanoub Youssef, lo studente diciottenne morto a causa di un'aggressione all’interno dell’istituto

Il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, ha indirizzato una lettera aperta alla cittadinanza nel giorno dei funerali di Abanoub Youssef, lo studente diciottenne accoltellato a morte da un compagno all’interno dell’istituto professionale “Domenico Chiodo”. Il primo cittadino ha invitato la comunità a fermarsi per condividere il dolore della famiglia, degli amici, della comunità scolastica e della comunità cristiana copta. “Ascoltare il rumore di quel dolore, di quel silenzio e di quegli addii, anche il nostro, è oggi un dovere morale”, ha scritto Peracchini nella lettera. Il sindaco ha definito questo gesto come l’unico modo per non lasciare sola una famiglia e un’intera generazione di giovani spezzini che da venerdì scorso si interrogano con paura e rabbia.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Omicidio Abanoub Youssef a La Spezia, confermata custodia cautelare per Zouahir Atif, coltello acquistato “in negozio cinese” il giorno primaIl gip del tribunale di La Spezia ha confermato la custodia cautelare in carcere per Zouahir Atif, 19 anni, accusato dell’omicidio di Abanoub Youssef avvenuto presso l’istituto “Domenico Chiodo”.

Abanoub Youssef ucciso a scuola a La Spezia: l’ennesima tragediaLa tragica morte di Abanoub Youssef a La Spezia, avvenuta in una scuola, ha riportato l’attenzione sulla questione della violenza tra i giovani.

