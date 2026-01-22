La soprintendente Gonzato | Il no al mosaico per mantenere l’integrità di Porta Adriana

La soprintendente Gonzato ha annunciato che il mosaico ‘Il Pavimento’ di Nicola Montalbini sarà rimosso da Porta Adriana nelle prossime settimane per preservarne l’integrità. Questa decisione mira a tutelare il sito storico e garantire la conservazione a lungo termine dell’opera, mantenendo l’armonia architettonica dell’area. La rimozione del mosaico rappresenta un intervento volto a salvaguardare il patrimonio culturale, rispettando le esigenze di conservazione e tutela.

Nelle prossime settimane il tappeto di mosaico ‘Il Pavimento’ di Nicola Montalbini dovrà essere rimosso da Porta Adriana. Martedì, nonostante una petizione con oltre 700 firme e una mozione all’unanimità in consiglio comunale, è stato reso pubblico il parere negativo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio sia alla proroga sia alla collocazione definitiva dell’opera nella porta cittadina. Al momento sono al vaglio alcune soluzioni alternative per la collocazione del tappeto e la più accreditata si troverebbe a pochi passi dalla Porta, sempre in un ambito pubblico, aperto e liberamente fruibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il mosaico di Porta Adriana, capolavoro di Nicola Montalbini, rappresenta un prezioso patrimonio artistico e storico.

La Soprintendenza ha rifiutato il mosaico di Porta Adriana, nonostante il sostegno di cittadini, commercianti e amministratori locali.

