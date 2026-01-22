La sindaca ha preso parte alla via Frocis; ora l’opposizione invita a partecipare anche alla via crucis, chiedendo un gesto di unità e condivisione. Un invito a coinvolgere tutta l’amministrazione comunale per promuovere dialogo e coesione nella comunità, senza enfasi o sensazionalismi.

“La sindaca ha partecipato alla via frocis, adesso chieda scusa e partecipi insieme alla giunta e a tutti i consiglieri comunali alla via crucis”. A chiederlo, con una mozione, è il centrodestra di Lesmo. Fratelli d’Italia e la lista civica Per Lesmo (che unisce Lega e Forza Italia) ha depositato nella giornata di mercoledì 21 gennaio una mozione che verrà discussa durante il prossimo consiglio comunale. Se la mozione verrà approvata la sindaca Sara Dossola, con giunta e consiglio comunale, dovrà partecipare il prossimo 3 aprile alla via crucis. Una partecipazione dopo aver fatto ammenda per la sua presenza istituzionale lo scorso settembre alla via frocis, l’evento organizzato all’interno del Brianza Pride svoltosi ad Arcore e che aveva fatto gridare allo scandalo.🔗 Leggi su Monzatoday.it

La sindaca partecipa alla via frocis e adesso l'opposizione la invita alla via crucisLa sindaca ha preso parte alla via Frocis; ora l’opposizione invita a partecipare anche alla via crucis, chiedendo un gesto di riconciliazione e unità.

Caso Hannoun, l'opposizione alla sindaca Ferdinandi: "Basta ambiguità, risponda"I consiglieri comunali dell’opposizione chiedono chiarimenti alla sindaca Vittoria Ferdinandi riguardo al caso Hannoun.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: La sindaca partecipa alla via frocis e adesso l'opposizione la invita alla via crucis; Lesmo, la mozione dopo il Brianza Pride: La sindaca sia alla Via Crucis; RIC26: un tuffo nel sogno. La Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Rimini schierate al fianco di Riccione Capitale italiana del mare; La sindaca di Lugo non parteciperà al confronto di Fratelli d'Italia. Grandi: Democrazia a geometria variabile.

La sindaca partecipa alla via frocis e adesso l'opposizione la invita alla via crucisLo chiede il centrodestra in una mozione dove invita la prima cittadina a chiedere scusa anche ai fedeli ... monzatoday.it

Pride e religione, esplode il caso: mozione contro la sindacaPartecipazione alla via frocis, scoppia il caso a Lesmo: mozione del centrodestra chiede scuse e presenza alla Via Crucis. monza-news.it

Silvia Salis, la Sindaca di Genova, ospite della Convention di Primavera, il 31 gennaio, al Salone delle Colonne a Roma. Partecipa anche tu all’evento https://tinyurl.com/46v95ecu - facebook.com facebook