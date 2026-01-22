La sentenza è già scritta ma il processo è in corso I legali ricusano il collegio

Nel corso di un procedimento ancora in fase di svolgimento, si discute di una sentenza già predisposta, che alcuni legali contestano attraverso la ricusazione del collegio. Sebbene la sentenza sembri già definita, il processo rimane aperto, evidenziando le complesse dinamiche tra le parti e le procedure in atto. Questa situazione sottolinea l’importanza di un’attenta analisi delle modalità di svolgimento del processo e delle eventuali implicazioni legali.

Una sentenza "già scritta". Non per modo di dire, ma una condanna messa nero su bianco dai giudici a processo ancora in corso. Succede in un'aula di Tribunale a Milano, in un procedimento per violenza sessuale. Il caso è stato sollevato dai difensori dell'imputato, che hanno quindi fatto istanza di ricusazione del collegio. Siamo nell'aula della Sesta sezione penale, ieri intorno alle 10.30. Poco prima dell'inizio dell'udienza lo scranno dei giudici è ancora vuoto e uno dei legali dell'uomo a processo si accorge che sul banco sono appoggiati alcuni fogli. "Una dozzina di pagine - riferisce l'avvocato Paolo Cassamagnaghi - appoggiate sul fascicolo processuale", nelle quali "c'era già scritta la sentenza di condanna, veniva dichiarata la penale responsabilità dell'imputato e si dava conto dell'attendibilità della persona offesa". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

