La scuola dell’infanzia paritaria San Marco riprende le attività dopo 103 anni di storia. Un ritorno che testimonia la solidità e l’impegno di questa istituzione educativa nel garantire un ambiente di qualità per i più piccoli. La ripresa rappresenta un’occasione per continuare a offrire un percorso di crescita e formazione, mantenendo fede alla tradizione e alle esigenze delle nuove generazioni.

di Tiziana Petrelli La scuola dell’infanzia paritaria San Marco non chiude. Anzi, riparte all’età di 103 anni. Dopo mesi di preoccupazione, infatti, per l’annunciata imminente chiusura, arriva il salvataggio che rimette in moto una realtà storica del centro di Fano, pronta a voltare pagina senza perdere la propria identità. Il cambio di gestione è stato presentato ufficialmente ieri in conferenza stampa: San Marco resta una scuola paritaria e cristiana, ma si apre alla città, alle famiglie e a una nuova visione educativa imprenditoriale. Solo pochi mesi fa era stato il Carlino a raccontare le difficoltà della scuola: bimbi in calo, il peso della denatalità, l’età avanzata delle suore e soprattutto la paura concreta di una impossibilità a completare il ciclo avevano finito per scoraggiare le iscrizioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La scuola San Marco ricomincia da centotré

Occhio alla Notizia. . La scuola dell’infanzia San Marco a Fano prosegue l’ attività. Nuova gestione in mano a Giorgia Baldini, con la conferma dell’intero personale e la garanzia di continuità per famiglie e bambini. - facebook.com facebook