L’Atalanta perde contro l’Athletic Bilbao nella partita valida per l’Europa League, nonostante una buona prestazione nei primi 57 minuti. La squadra bergamasca, che aveva illuso con un vantaggio iniziale, subisce una rimonta degli avversari e conclude la sfida con una sconfitta per 2-3. La gara evidenzia i margini di miglioramento della Dea, che mantiene comunque la qualificazione in vista delle prossime sfide.

L’Atalanta dal sogno torna sulla terra, fallendo il match point casalingo alla New Balance Arena contro gli iberici dell’ Athletic Bilbao, perdendo per 2-3 una partita dominata per i primi 57 minuti. Sconfitta dai due volti, perché la squadra di Palladino è già sicura di giocare almeno i playoff. Dea che avanti di un gol, dopo aver colpito un palo e costruito altre tre nitide occasioni per raddoppiare, si è spenta dal 58’ dopo la doccia fredda del pareggio a sorpresa del Bilbao, che fino a quel momento non aveva mai attaccato l’area nerazzurra. La squadra di Palladino capitola dopo tre vittorie consecutive e resta ferma a quota 13, rimanendo però in corsa per la qualificazione diretta ai primi otto posti: servirà una vittoria mercoledì in Belgio sul campo dell’Union Saint Gilloise, ma peserà la differenza reti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La sconfitta migliore. Scamacca illude la Dea. Atalanta ko, ma va avanti

Atalanta-Athletic Bilbao 2-3: Scamacca illude la Dea prima della rimonta bascaL'Atalanta ha affrontato l'Athletic Bilbao in una partita valida per la competizione europea, terminata con un risultato di 2-3 a favore degli spagnoli.

Scamacca: Questa è la Champions e dobbiamo imparare da questa sera. Forse è stato un calo fisicoGianluca Scamacca ha parlato così a Sky Sport: Abbiamo avuto tante occasioni per fare il secondo gol, ma questa è la Champions e dobbiamo imparare da questa sera. Noi attaccanti abbiamo le nostre col ... calcioatalanta.it

"Questa sconfitta è molto facile da spiegare: è il calcio. Per me è stata chiaramente la nostra migliore partita in trasferta di questa stagione. Abbiamo dominato e meritavamo di vincere, ma questo è il calcio: deludente e molto ingiusto. Sono molto orgoglioso de - facebook.com facebook