Mulish, marchio con quasi trent’anni di esperienza nel Made in Italy, si distingue nel panorama della moda maschile di Firenze, capitale internazionale del settore. La sua proposta di outerwear, caratterizzata da sartorialità e attenzione ai dettagli, rappresenta una reinterpretazione contemporanea di un linguaggio classico. In questo contesto, Mulish conferma il suo ruolo di attore rilevante nella scena fashion attuale, offrendo capi che uniscono tradizione e modernità.

Firenze, capitale internazionale della moda maschile, ha fatto da cornice a un evento di grande rilievo che ha confermato il ruolo di Mulish, oggi forte di quasi trent’anni di storia Made in Italy, come protagonista della scena fashion contemporanea. Il brand ha presentato la nuova collezione con un evento esclusivo nel cuore della città, animando Piazza degli Strozzi e il Colle Bereto con una serata all’insegna di stile, eleganza e lifestyle. La serata ha visto la partecipazione di numerosi special guest del mondo dello spettacolo, tra cui Raoul Bova, Maria Grazia Cucinotta, Nicolò De Devitiis, Edoardo Stoppa, Juliana Moreira, il mago Jey Lillo, Gigi D’Alessio e il judoka Marco Maddaloni, a testimonianza del forte legame del marchio con il mondo dello showbiz e dello stile di vita contemporaneo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La sartorialità come linguaggio contemporaneo: Mulish reinterpreta l’outerwear

Anche Chivu si adegua al linguaggio del calcio contemporaneo: «La realtà del campo è diversa da quella che descrivono»Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, commenta la sfida di domani sera contro il Genoa di Daniele De Rossi.

Leggi anche: “Tristano e Isotta” in prima assoluta al Teatro delle Passioni di Modena (9–21 dicembre): un rito contemporaneo tra mito, musica dal vivo e linguaggio dell’amore

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Lubiam a Pitti con un tris di collezioni: La nostra idea di contemporaneità; Dolce & Gabbana in 100 look racconta l’uomo del 2026; Armani oltre l’icona: un passaggio di testimone tra memoria e futuro; Milano Fashion Week Uomo 2026: tra chi trasforma la crisi in stile e chi, finalmente, si fa delle domande.

Bharnaba a Pitti Uomo 109: il Made in Italy come linguaggio modernoBharnaba a Pitti Uomo 109: sartorialità napoletana contemporanea tra giacche destrutturate, doppiopetto e cappotti sartoriali. globestyles.com