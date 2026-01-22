la ruota della fortuna gerry si commuove per ricci greggio e iacchetti pazzi di samira

Nella puntata del 22 gennaio de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotto si è mostrato visibilmente commosso durante il confronto con Ricci. Nel frattempo, Greggio e Iacchetti hanno dimostrato grande entusiasmo per Samira, contribuendo a creare un’atmosfera coinvolgente e autentica. Questo episodio ha evidenziato momenti di emozione e spontaneità, rendendo la trasmissione ancora più interessante per il pubblico.

La puntata del 22 gennaio de La Ruota della Fortuna è stata particolarmente emozionante per Gerry Sc otti. Il conduttore infatti ha avuto il compito di trainare la nuova edizione di Striscia la Notizia, per la prima volta in onda in prima serata. Il presentatore non solo ha parlato dello show, ma ha anche invitato in studio Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, pronti a tornare dietro il celebre bancone del tg satirico. La Ruota della Fortuna, Arrigo vince a sorpresa. Ad aprire la puntata del 22 gennaio de La Ruota della Fortuna è stato un Gerry Scotti commosso. Il conduttore, con la consueta sincerità, si è detto emozionato per il ritorno di Striscia la Notizia in prima serata, un programma a cui è legatissimo e che ha condotto più volte. 🔗 Leggi su Dilei.it

