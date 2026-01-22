la ruota della fortuna gerry scotti e il complimento dietro le quinte a samira lui

Nella puntata del 21 gennaio di La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ha confermato la sua esperienza e il suo stile riconoscibile. Dietro le quinte, ha rivolto un complimento a Samira Lui, sottolineando il suo impegno e professionalità. La trasmissione mantiene un equilibrio tra intrattenimento e attenzione ai dettagli, confermando il ruolo centrale di Scotti nel panorama televisivo italiano.

Gerry Scotti continua a macinare ascolti con La Ruota della Fortuna: ritmo ed energia non sono di certo mancati nella puntata del 21 gennaio. Come sempre il conduttore è stato annunciato dalla band: “Noi non ci fermiamo, accendiamo le vostre serate”. L’annuncio di Samira Lui è sempre il più atteso, dopo i saluti di rito. La Ruota della Fortuna, cos’è successo nella puntata del 21 gennaio 2026. Prima di far partire il gioco, però, c’è il momento di rito tra Samira Lui e Gerry Scotti, che ha svelato di aver fatto un complimento dietro le quinte. “Lo puoi anche dire”. Per il suo look davvero speciale, Gerry ha detto che Samira sembra la Venere di Milo. 🔗 Leggi su Dilei.it

Il 8 gennaio Gerry Scotti e Samira Lui tornano su TV, portando avanti la tradizione di "La Ruota della Fortuna".

Durante la puntata di ieri de La Ruota della Fortuna, si è verificato un imprevisto che, pur rimanendo dietro le quinte, ha coinvolto Gerry Scotti e il suo staff.

