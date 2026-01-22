La Roma da record per presenze chiede al governo più agenti e meno slogan

Nel 2025 Roma ha registrato un anno da record nel settore turistico, con circa 22,9 milioni di arrivi. I dati dell’Ente Bilaterale del Turismo del Lazio evidenziano un incremento significativo rispetto agli anni precedenti. La città, che ha raggiunto anche un nuovo record di presenze, chiede ora al governo un maggiore impegno in sicurezza e servizi, piuttosto che slogan, per garantire un’ospitalità sempre più efficace e sostenibile.

Quasi 23 milioni di visitatori. Ma per mantenere alto lo standard, ed evitare che la stazione Termini diventi bandiera negativa, servono fatti concreti, dice l'assessore Onorato Un anno record per il turismo a Roma, il 2025 appena alle spalle. Lo dicono i dati raccolti dall’Ente Bilaterale del Turismo del Lazio: gli arrivi da gennaio a dicembre scorso sono stati 22,9 milioni, di cui 12 milioni dall’estero, con 52,92 milioni di presenze, rispettivamente +3,42 per cento e +2,87 per cento sul precedente primato storico, quello del 2024. Effetto Giubileo? Effetto grandi eventi? “E’ stato un anno impegnativo ma molto positivo per la città sotto ogni punto di vista”, ha detto il sindaco dem Roberto Gualtieri, parlando del turismo come di “un’industria che genera indotto, posti di lavoro e che concorre a trainare il rilancio della capitale, nel segno di una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

