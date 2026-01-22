La recente storia d’Italia raccontata ad Arezzo dal professor Giuliano Di Bernardo

Il professor Giuliano Di Bernardo guida una riflessione sulla recente storia italiana, offrendo un’analisi equilibrata delle sue evoluzioni e sfide. A Arezzo, il 22 gennaio 2026, si approfondirà un percorso che evidenzia sia gli aspetti positivi sia le criticità vissute dal paese negli ultimi decenni. Un’occasione per comprendere meglio le dinamiche che hanno caratterizzato l’Italia recente, attraverso un intervento di approfondimento e confronto.

Arezzo, 22 gennaio 2026 – Un excursus tra ombre e luci della recente storia italiana con il professor Giuliano Di Bernardo. Sabato 24 gennaio, alle 16.30, la Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo ospiterà l’incontro “ Massoneria, tra mito e storia ” che è promosso dalle Acli di Arezzo per dar seguito a un percorso di approfondimento e comprensione di diverse vicende del panorama italiano e internazionale di ieri e di oggi. L’iniziativa, a ingresso libero e gratuito, farà affidamento su un’autorevole personalità del contesto filosofico e accademico nazionale, offrendo un’occasione di approfondimento accurato e documentato su pagine storiche spesso oggetto di semplificazioni, luoghi comuni e letture parziali per una lettura consapevole e critica per distinguere tra narrazioni mitizzate e ricostruzione storica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

