L'isola di Groenlandia, la più grande massa di ghiaccio del pianeta, si distingue anche per la forte identità dei suoi abitanti. La loro rabbia e il senso di orgoglio si manifestano attraverso cartelli e magliette con la scritta

Le chiazze bianche in mezzo al mare, che l'aero sorvola quando si abbassa, fanno capire che stai arrivando ai confini del mondo, in Groenlandia, l'isola di ghiaccio più grande del pianeta. Un paese sei volte la Germania con una costa lunga come l'Equatore. L'atterraggio a Nuuk, capitale della Groenlandia, regione super autonoma della Danimarca è accolto da una fitta nevicata, che rende il paesaggio grigio e gelido. "Per noi è beltempo" spiega Sara, che mi viene a prendere in mezzo alla bufera. Sembra assurdo, ma se il cielo è coperto i gradi sotto lo zero diminuiscono e se arriva il sole aumentano fino a -20 con il vento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La rabbia e l'orgoglio della gente dell'Isola fa parlare cartelli e t-shirt: "Non in vendita"

