La prossima settimana Keir Starmer visiterà la Cina con alcuni leader aziendali britannici

La prossima settimana, Keir Starmer effettuerà una visita ufficiale in Cina accompagnato da alcuni leader aziendali britannici. La visita avviene pochi giorni dopo l’approvazione da parte del governo britannico di un progetto per la costruzione di una grande ambasciata a Londra, suscitando attenzione e analisi sui rapporti tra Regno Unito e Cina.

Come riportano diverse fonti, Keir Starmer visiterà la Cina la prossima settimana, pochi giorni dopo che il suo governo ha approvato il controverso progetto di costruire una “mega” ambasciata a Londra. Secondo Reuters, il primo ministro britannico guiderà una delegazione di aziende britanniche di alto livello, tra cui BP, HSBC, Intercontinental Hotels Group, Jaguar Land Rover e Rolls-Royce. Le stesse dovrebbero presto entrare a far parte del rinnovato “Consiglio dei CEO Regno Unito-Cina”. Downing Street non ha ancora commentato l’indiscrezione. Lo scorso novembre, tuttavia, Jonathan Powell, consigliere per la sicurezza nazionale, si era recato a Pechino per dei colloqui con il massimo diplomatico cinese, Wang Yi, prima di un previsto viaggio di Starmer, un elemento che sembrerebbe dunque confermare l’imminente viaggio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

