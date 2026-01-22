La prossima mossa di Trump | Un cambio di regime a Cuba entro fine anno

La recente dichiarazione di Donald Trump sulla possibilità di un cambio di regime a Cuba entro fine anno rappresenta un nuovo sviluppo nella sua politica estera. Con un approccio che unisce pressione e diplomazia, questa proposta si inserisce nel quadro delle strategie adottate dall'ex presidente. Analizzare le sue mosse permette di comprendere meglio le dinamiche internazionali e le potenziali implicazioni per la regione e oltre.

La politica estera di Donald Trump, tra sfoggio di potenza e diplomazia transazionale, non conosce tregua né, tantomeno, confini. Dopo l'operazione che ha portato alla cattura di Nicolas Maduro in Venezuela e le sortite su Iran, Ucraina e Groenlandia, passando per Gaza e la creazione del Board of Peace, il presidente americano sembra aver messo gli occhi su un nuovo obiettivo: Cuba. Stando infatti a quanto rivelato da fonti anonime al Wall Street Journal, l'amministrazione repubblicana sta cercando persone all'interno del governo cubano che possano aiutare a raggiungere un accordo per rovesciare il regime castrista entro la fine dell'anno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Cuba: media, 'Usa hanno iniziato a lavorare al cambio di regime entro la fine dell'anno'Secondo fonti del Wall Street Journal, l'amministrazione statunitense avrebbe avviato iniziative volte a sostituire il regime comunista a Cuba entro la fine dell'anno.

