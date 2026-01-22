La precettazione dello sciopero era illegittima Il Tar sentenzia e Landini affonda | Salvini sconfessato

Il Tar del Lazio ha dichiarato illegittima la precettazione che aveva ridotto da otto a quattro ore lo sciopero del 17 novembre 2023, proclamato da Cgil e Uil. La decisione evidenzia la legittimità del diritto di sciopero e mette in discussione le misure restrittive adottate dal governo, suscitando reazioni da parte di rappresentanti sindacali e politici. La sentenza rappresenta un importante passo nel rispetto delle prerogative dei lavoratori e della tutela dei servizi pubblici.

Il Tar del Lazio ha dichiarato "illegittimo" il provvedimento di precettazione con cui il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva ridotto da 8 a 4 ore lo sciopero di tutti i servizi pubblici e privati del 17 novembre 2023 proclamato da Cgil e Uil.Il ricorso è stato quindi accolto dal.🔗 Leggi su Today.it Tar sempre più anti-governo: "Illegittima la precettazione dello sciopero del novembre 2023"Il Tar del Lazio ha recentemente dichiarato illegittima la precettazione dello sciopero previsto per novembre 2023, aggiungendosi a un quadro di decisioni giudiziarie contrarie alle misure del governo Meloni. Leggi anche: Salvini avvisa Landini): “Stop sciopero di venerdì” Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Tar, illegittima la precettazione dello sciopero dei trasporti di novembre 2023Il provvedimento con il quale il ministero dei Trasporti ha imposto la precettazione e la riduzione a quattro ore dello sciopero nazionale di tutti i servizi pubblici e privati indetto per il 17 novem ... ansa.it Scioperi, accolto il ricorso di Cgil e Uil: illegittima la precettazione dello sciopero di novembre 2023La terza sezione del Tar del Lazio ha dichiarato illegittimo il provvedimento di precettazione con cui il ministero delle Infrastrutture e dei ... ildiariodellavoro.it PRECETTO LA QUALUNQUE – IL TAR HA STABILITO CHE LA PRECETTAZIONE DELLO SCIOPERO... x.com : Considerata la sospensione, decretata in queste ore da parte del TAR del Lazio, dell'ordinanza di precettazione nr. 202T, si comunica che lo sciopero indetto nella data di domani dalla Org - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.