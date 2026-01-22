La polizia fa irruzione durante la festa di matrimonio e arresta il padre dello sposo | invitati sotto choc poi l’incredibile scoperta

Durante un matrimonio, gli invitati sono stati sorpresi da un'irruzione della polizia che ha portato all’arresto del padre dello sposo. L’evento, organizzato come parte di uno scherzo da Robyn Ellis e Arron Robson, ha lasciato tutti senza parole. Un’idea insolita, pensata per sorprendere gli ospiti, che ha poi rivelato un aspetto inaspettato e divertente di questa celebrazione.

Come si possono sorprendere gli invitati a un matrimonio? Con un finto blitz della polizia. Il piano è stato organizzato da due novelli sposi, Robyn Ellis e Arron Robson. La coppia, grazie anche alla complicità del padre della ragazza, il signor Steven, ha inscenato l'arresto proprio di quest'ultimo. Al Croft Hotel di Darlington, in Inghilterra, Robyn e Arron hanno festeggiato il loro matrimonio. Il clima di convivialità che si respirava in sala è stato improvvisamente interrotto dall'ingresso dei finti agenti di polizia, che si sono rivolti all'intrattenitore della festa chiedendogli di indicare chi fosse il signor Steven.

