La politica la scuola e i ragazzi | Servono più cura e ascolto

La relazione tra politica, scuola e giovani richiede attenzione e rispetto. I ragazzi sono protagonisti di un percorso di crescita che merita cura e ascolto autentico. Solo creando spazi di dialogo e coinvolgimento si può costruire un futuro condiviso, in cui le loro voci contribuiscano a plasmare decisioni e politiche. È un passo fondamentale per rafforzare il legame tra istituzioni e nuove generazioni, favorendo un cambiamento sostenibile e inclusivo.

Meoni I giovani al centro. Quelli che ascoltano, parlano, fanno e che a partire da qui aprono un cantiere. È questa una lettura di Mi prendo il mondo, progetto del Salone del Libro di Torino che da oggi a domenica raccoglie al Paganini Congressi di Parma una serie di voci sui temi più vicini ai ragazzi, quegli stessi temi che loro – direttori e direttrici artistiche – hanno sollecitato. Non poteva mancare nella check list l'argomento scuola. Di questo parlerà la storica, ricercatrice e autrice di programmi di storia per la Rai Vanessa Roghi, interrogandosi con Simone Giusti su questioni che hanno a che fare con civiltà e democrazia.

