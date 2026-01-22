La nuova Striscia la Notizia debutta in prima serata | la scaletta il Tapiro a Fiorello e Maria De Filippi che fa giustizia con Tina Cipollari e Giovannino

Stasera, su Canale 5, debutta la nuova versione di “Striscia la Notizia” in prima serata, subito dopo “La Ruota della Fortuna”. La trasmissione, intitolata “La voce della presenza”, presenta cambiamenti nella scaletta e nuovi contenuti, tra cui il tradizionale Tapiro a Fiorello e momenti di confronto tra Maria De Filippi e Tina Cipollari. Un’occasione per scoprire come si evolve uno dei programmi più longevi della televisione italiana.

Stasera su Canale 5, 22 gennaio, dopo “La Ruota della Fortuna” andrà in onda la prima puntata della “nuova” “Striscia la notizia – La voce della presenza”. Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, in uno studio rivisitato per l’occasione, affiancati da sei nuove Veline e dalla band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli, conducono lo show. Il primo Tapiro d’oro della stagione – per l’occasione personalizzato con strass e papillon – a Rosario Fiorello, arrivato al suo 28esimo riconoscimento di Striscia. Lo showman siciliano a “La Pennicanza” ha spiegato: “Fuori dagli studi Striscia la Notizia ci ha consegnato un tapiro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it

