La mappa di Bologna Città 30 subisce modifiche a seguito della recente sentenza del Tar, che ha sospeso l’applicazione del limite di velocità. Il sindaco Matteo Lepore ha annunciato che verranno rispettate le disposizioni del tribunale, con aggiornamenti sui nuovi limiti stradali previsti nelle prossime settimane. Questo provvedimento interessa soprattutto le zone centrali e le principali arterie della città.

Bologna, 22 gennaio 2026 – La domanda che si rincorre in queste ore, dopo la sentenza del Tar che, di fatto, ferma la Città 30 è: che cosa succede ora? Il sindaco Matteo Lepore ha detto che si atterrà alle indicazioni del Tribunale, dettagliando i nuovi limiti ‘strada per strada’ nelle prossime settimane. Ma durante questo ‘limbo’ tra la pronuncia dei giudici amministrativi (subito esecutiva) e i nuovi atti del Comune si rischia una certa confusione. L’elenco completo delle Zone 30 attive in città. Di sicuro c’è una certezza: le ‘vecchie’ “Zone 30 esistenti al 31 dicembre 2023 rimangono attive, a partire dal centro storico (che dal 1989 ha i limiti ridotti, ndr ), perché non interessate dal recente pronunciamento”, specifica Lepore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La nuova mappa di Bologna Città 30. Dalle radiali fino ai viali: ecco dove decade il limite

"Bologna Città 30", Tar Emilia Romagna annulla provvedimento zone a 30 km/h: "Limite illegittimo e ideologico, si rispetti Codice Strada"Il Tar dell'Emilia Romagna ha annullato il provvedimento

Roma introduce il limite di 30 km/h. Ecco doveRoma ha introdotto il limite di velocità di 30 kmh in alcune zone della città, nell’ambito di un intervento volto a migliorare la sicurezza stradale.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Roma, nuova mappa dei quartieri: i confini e le modifiche municipio per municipio; Sito Istituzionale | Municipio XV, suggerimenti per la nuova mappa di Roma fino al 15 gennaio; La nuova mappa di Infratel ti fa scoprire quando (e se) arriverà la fibra a casa tua; Infratel, ecco la nuova mappa della banda larga italiana.

La nuova mappa di Infratel ti fa scoprire quando (e se) arriverà la fibra a casa tuaA seguito della Mappatura 2025 è stata pubblicata una mappa riassuntiva che mostra il piano di copertura in cui è incluso ciascun civico ... dday.it

La fibra ottica arriva a casa? Con la nuova mappa di Infratel ora lo puoi scoprireInfratel lancia una mappa aggiornata che mostra copertura e piani futuri della banda ultralarga e mobile, con dati più chiari per cittadini e operatori. tech.everyeye.it

Da Wall Street a Palm Beach: la nuova mappa globale di Wealth Management e family office Il trasferimento dell’hub operativo di Wealth Management di Wells Fargo a Palm Beach segna un cambio di regime: la geografia torna a generare alfa, i family office s - facebook.com facebook

La nuova mappa di Areu accorcia le distanze del soccorso in 48 tappe x.com