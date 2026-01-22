La norma federale che accende il mercato dei giovani azzurri | retroscena e trattative

La recente norma federale mira a incentivare i club italiani a puntare sui giovani talenti nazionali, modificando le strategie di mercato e le scelte di investimento. Questo cambiamento ha già influenzato le trattative, portando a un rinnovato interesse per giocatori come Fortini, Dagasso, Idrissi e Angori. Di seguito, un approfondimento sui retroscena e gli effetti pratici di questa regolamentazione, che sta ridefinendo il panorama dei giovani azzurri.

Sono giorni caldi per Niccolò Fortini e Matteo Dagasso. L'esterno della Fiorentina è conteso da Juventus e Roma, mentre per il centrocampista del Pescara si è fatto avanti il Genoa. In apparenza sono trattative di routine a gennaio. In realtà offrono una grande novità: stanno per fare il grande salto due emergenti della nazionale under 21 di Silvio Baldini. Possiamo definirli degli autentici apripista, considerando che le società interessate ne apprezzano le qualità tecniche ma sono anche invogliate dalla recente norma federale che promuove la valorizzazione dei talenti Under 23. Una mossa nata evidentemente per indurre le società a puntare sui nostri talenti piuttosto che quelli stranieri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Napoli, mercato bloccato: Manna attacca la nuova norma federaleIl mercato del Napoli si trova attualmente in stallo a causa delle nuove norme federali.

Elezioni di primavera, trattative e retroscena dei candidati a sindaco nei 9 comuni Agrigentini al votoA primavera, nove comuni dell’Agrigentino torneranno alle urne per le elezioni amministrative.

Argomenti discussi: La stortura di una norma che penalizza il Napoli che ha con 174 milioni di liquidità e 190 di patrimonio netto positivo L'analisi della Gazzetta dello Sport: la stortura è lampante, il Consiglio federale ha corretto la norma ma la modifica entrerà in vigore il 31 mag; Non è Trapani Shark il mostro della Federazione Italiana Pallacanestro; Saldo zero, dopo il consiglio federale il mercato del Napoli resta bloccato; Calciomercato, la norma 'pro Napoli' divide la Serie A: tre club si astengono, il Milan vota contro. Cosa sta succedendo.

Sblocco calciomercato Napoli, Marotta e Chiellini furiosi in Lega! Oggi la votazione, si va verso la modifica della norma: lo scenarioUltime notizie calcio Napoli - Oggi è in programma un Consiglio Federale straordinario che dovrà decidere se modifcare in corsa la norma del Costo Allargato del Lavoro che in questo momento sta di fat ... msn.com

Pesticidi: stop allo scudo legale per le multinazionali, il Congresso Usa blocca la norma pro-BayerNegli Usa, il Congresso blocca lo scudo legale per i pesticidi, proteggendo cittadini e ambiente dai rischi chimici ... greenme.it

Il Consiglio federale straordinario ha deciso: nessun cambiamento delle norme. (Calcio e finanza). Nessuna deroga quindi per il Napoli. x.com