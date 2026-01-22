La Nato militare in Groenlandia tra prudenza e deterrenza Le parole di Cavo Dragone

La presenza militare della Nato in Groenlandia rappresenta un elemento di prudenza e deterrenza, in un contesto di crescente attenzione strategica oltre il fronte orientale. Durante la riunione del Comitato militare a Bruxelles, sono state analizzate le implicazioni di questa presenza, che evidenzia l’importanza di mantenere un equilibrio tra sicurezza e stabilità nella regione artica. Le parole di Cavo Dragone hanno contribuito a chiarire gli obiettivi e le strategie dell’Alleanza.

La riunione del Comitato militare della Nato a Bruxelles si è svolta mentre l’attenzione strategica dell’Alleanza si estende oltre il fronte orientale. Alla guerra in Ucraina si affiancano infatti le dinamiche del Grande Nord, dove il dossier Groenlandia e la crescente competizione stanno ridisegnando le priorità di sicurezza. In questo contesto si inserisce l’intervento dell’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare, chiamato a chiarire il perimetro dell’azione Nato tra prudenza politica e preparazione militare. Groenlandia e Artico tra attesa politica e deterrenza militare. 🔗 Leggi su Formiche.net

