La musica del Venezuela giovane direttrice d’orchestra debutta in Trentino
Una giovane direttrice d’orchestra venezuelana debutta in Trentino, portando con sé la sua musica e la storia del suo paese. Originaria del Venezuela, attraversato da tensioni politiche, la sua carriera rappresenta un segno di riscatto e speranza. Questo debutto in Italia sottolinea il valore dell’arte come ponte tra culture e come strumento di espressione in momenti di difficoltà.
Musica e riscatto. È in Italia una giovane direttrice d’orchestra venezuelana. Debutta in Trentino, ma non dimentica il suo paese, “in guerra” contro la dittatura. Servizio di Clara Iatosti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Dopo mesi di silenzio, la direttrice d'orchestra risponde con durezza ai musicisti del teatro veneziano che ne contestano la nominaDopo un lungo periodo di silenzio, Beatrice Venezi ha deciso di intervenire pubblicamente, rispondendo alle recenti contestazioni dei musicisti del Teatro La Fenice di Venezia.
La musica del Venezuela, giovane direttrice d'orchestra debutta in Trentino
Argomenti discussi: Ballare col dolore: la musica dei Rawayana ci parla del Venezuela di oggi; ...E viva il Venezuela!; Dal Venezuela al podio dell'orchestra Haydn: dirige Glass Marcano; Glass Marcano: Nel mio Venezuela ho imparato a dirigere un’orchestra. Ora spero nel rinnovamento.
Ballare col dolore: la musica dei Rawayana ci parla del Venezuela di oggiUno dei dischi più ascoltati nel mondo è ‘¿Dónde Es El After?’ e l’ha fatto una band di Caracas censurata da Maduro. Far festa in mezzo alle turbolenze, mantenersi lucidi per non cedere all’odio: l’in ... rollingstone.it
Queste canzoni raccontano gli ultimi 15 anni di storia del VenezuelaLa rabbia, l’ironia, il fallimento, la censura, la diaspora, la speranza, Chavez, Maduro e Machado: 15 canzoni di lotta e resistenza in chiave folk e pop ... rollingstone.it
La giovane direttrice d’orchestra venezuelana debutta con l’Haydn: «Il maestro Abreu non ci ha insegnato solo le note, ci ha insegnato che la musica è un diritto umano e uno strumento di trasformazione sociale» - facebook.com facebook
Glass Marcano dirige a Trento e Bolzano: «Con la musica aiuto chi resta in Venezuela» x.com
