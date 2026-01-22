La morte in diretta | Andrea 19 anni si uccise in chat Al via il processo per istigazione al suicidio accusato un amico

A quasi un anno dalla tragica scomparsa di Andrea Prospero, si apre il processo a Perugia per il suo suicidio, avvenuto in circostanze complesse legate a una chat online. L’accusa riguarda l’istigazione al suicidio, con un amico di Andrea come imputato. Il procedimento mira a fare luce su un episodio che ha suscitato grande attenzione e riflessione sui rischi del cyberbullismo e delle relazioni digitali.

Perugia, 22 gennaio 2026 – A quasi un anno dalla scomparsa, si apre il processo per la morte di Andrea Prospero. Lo studente di Lanciano, 19 anni, è stato trovato senza vita il 29 gennaio dello scorso anno, all’interno di una stanza presa in affitto. Deceduto già da qualche giorno, verrà poi ricostruito proprio il 24 gennaio, quando di lui si erano perse improvvisamente le tracce. Il ragazzo, accerteranno le analisi medico legali, era morto a causa di un’overdose da farmaci, ossicodone e tranquillanti, assunti con un’abbondante dose di alcol. Una morte annunciata e seguita in una sorta di diretta nella chat degli orrori tra Andrea e un amico, che oggi è sul banco degli imputati con l’accusa di istigazione o aiuto al suicidio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

