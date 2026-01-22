La morte di Roberto Sordoni | i funerali si svolgeranno ad Ancona

Sono in programma domani, venerdì 23 gennaio 2026, i funerali di Roberto Sordoni ad Ancona. Ex dipendente della Croce Gialla e successivamente della Croce Verde, Sordoni è venuto a mancare a Milano martedì 20 gennaio. La cerimonia rappresenta un momento di commiato e ricordo per quanti hanno condiviso il suo percorso professionale e personale.

Per la precisione le esequie avranno.

