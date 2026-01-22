La moglie Gianna la rovesciata a Vicenza e quell' ultimo giorno Perché Gigi Riva rifiutò l' intervento al cuore

Gigi Riva, leggenda del calcio italiano, ci ha lasciato due anni fa. Conosciuto come il simbolo del Cagliari e protagonista nel Mondiale del 1970, rappresenta un esempio di integrità e passione. La sua vita è fatta di momenti memorabili, come la rovesciata a Vicenza, e di scelte personali, tra cui il rifiuto di un intervento al cuore. Questa introduzione ripercorre la sua storia, fatta di successi e valori autentici.

Due anni fa se ne andava Gigi Riva, bandiera del Cagliari, eroe della Nazionale dei Mondiali del 1970 e simbolo di un calcio forte e deciso ma anche umile. La storia di Gigi Riva è quella di un campione che da Varese approdò in Sardegna e che scelse di legare tutta la sua carriera ai rossoblù, rifiutando offerte stellari solo per l'attaccamento alla maglia. Rombo di tuono, così era soprannominato per la sua potenza, aveva l'istinto per il gol e quella riservatezza che ne facevano non solo un esempio per le nuove generazioni, ma anche un enigma per i suoi estimatori. Considerato da tutti la più forte ala sinistra italiana di tutti i tempi, nel 1976 fu costretto ad appendere le scarpette al chiodo a causa di seri problemi fisici ma la sua grandezza fu riconosciuta nel 1999, quando fu inserito nella lista dei migliori cento calciatori del XX secolo da World Soccer e nel 2011, quando entrò nella Hall of Fame del calcio italiano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

