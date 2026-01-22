La mire di Trump in Groenlandia L’ambasciatore Stefanini | Ci sono linee rosse Ma si deve negoziare

L’intenzione di Donald Trump di intervenire in Groenlandia ha suscitato attenzione tra gli esperti. L’ambasciatore Stefanini ha sottolineato che esistono limiti e “linee rosse” da rispettare, ma ha anche evidenziato la necessità di negoziare. La mossa di Trump si inserisce in un quadro internazionale complesso, dove le strategie di potere e le relazioni diplomatiche richiedono equilibrio e dialogo.

Roma, 22 gennaio 2026 – Donald Trump sta cercando di costruire un nuovo ordine mondiale, che però rischia di non funzionare. Stefano Stefanini, ambasciatore e Consigliere dell’Ispi, ha spiegato quali sono le priorità americane (prima della svolta annunciata dal tycoon in serata). Ambasciatore, partiamo dal discorso di Trump a Davos: che idea generale si è fatto? “Fatta la tara della logorrea – direi l’80% del discorso – in cui Trump ha ripetuto temi di politica interna, dalle elezioni del 2020 alle critiche a Biden, il messaggio all’Europa è stato molto chiaro: un ricatto calibrato. O negoziamo l’acquisto della Groenlandia, abbassandone peraltro il valore dopo averlo a lungo esaltato, oppure ‘ce ne ricorderemo’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

