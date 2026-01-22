La mezzofondista olimpica Nadia Battocletti ospite dell’impianto sportivo di Follonica

L’atleta olimpica Nadia Battocletti ha visitato l’impianto sportivo di Follonica, incontrando l’assessora allo sport Azzurra Droghini. L’evento ha rappresentato un’occasione per promuovere la pratica sportiva e valorizzare le strutture locali. La presenza di una mezzofondista di livello internazionale sottolinea l’impegno della città nel sostenere lo sport e i giovani atleti.

FOLLONICA – L'atleta olimpica Nadia Battocletti in visita all'impianto sportivo di Follonica. È stata accolta dall'assessora allo sport Azzurra Droghini. "Il nostro impianto sportivo a Follonica, recentemente ristrutturato e in attesa di inaugurazione – dice – già si dimostra un polo di riferimento per l'atletica leggera di altissimo livello – In questi giorni abbiamo avuto l'onore di ospitare una campionessa d'eccezione: Nadia Battocletti, mezzofondista e medaglia olimpica. L'atleta azzurra ha scelto proprio la nostra struttura e il clima della nostra città per preparare i suoi prossimi importanti appuntamenti agonistici ".

