La memoria di Giorgio Cocconi nel nuovo Centro di Oncologia e Radioterapia di Parma

Il nuovo Centro di Oncologia e Radioterapia di Parma dedica uno spazio alla memoria di Giorgio Cocconi, rinomato oncologo e ex direttore dell’Oncologia locale. Figura di rilievo nella storia della ricerca e della cura oncologica della città, Cocconi ha contribuito significativamente allo sviluppo delle terapie oncologiche. La struttura intende proseguire il suo impegno, offrendo servizi di alta qualità e mantenendo vivo il suo ricordo nel percorso di cura dei pazienti.

Il nuovo Centro di Oncologia e Radioterapia di Parma rende omaggio alla memoria di Giorgio Cocconi, oncologo di fama internazionale e già direttore dell'Oncologia di Parma, protagonista indiscusso della storia della ricerca e della cura oncologica della città.In occasione dell'apertura, è stata.🔗 Leggi su Parmatoday.it Nuovo centro di oncologia e radioterapia a Parma, Arcidiacono: "E' il risultato di un lavoro di squadra"A Parma apre un nuovo centro di oncologia e radioterapia, simbolo di un importante lavoro di squadra. Ospedale Maggiore, ecco il nuovo Centro di Oncologia e RadioterapiaL'Ospedale Maggiore presenta il nuovo Centro di Oncologia e Radioterapia, un importante investimento per migliorare l'assistenza ai pazienti oncologici.

