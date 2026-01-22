La maturità al liceo Galilei di Terni arriva prima | la quarta Q è pronta all’esame

Al liceo Galileo Galilei di Terni, la quarta Q si prepara all’esame di maturità, anticipando di un anno il tradizionale percorso. Questa classe, unica nel territorio provinciale, ha iniziato la sperimentazione del percorso quadriennale nel 2022-2023, offrendo agli studenti l’opportunità di completare gli studi più rapidamente. L’esame rappresenta il traguardo di un percorso innovativo, che mira a valorizzare l’efficienza e l’adattamento alle nuove esigenze scolastiche.

Esame di maturità, quattro anni posson bastare. Almeno al liceo scientifico Galileo Galilei di Terni, l’unica realtà su tutto il territorio provinciale che ha attivato la sperimentazione del quadriennale nell’anno scolastico 2022-2023 e che dunque il prossimo giugno vedrà una classe, la quarta Q.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Argomenti discussi: Maturità 2026, correzione prove scritte: per aree disciplinari, con due commissari per ciascuna. Cambia il colloquio. Report riunione al Ministero; Quando escono le materie della seconda prova alla Maturità 2026 e come cambia l’esame; Esame di maturità. Informativa al MIM sulle aree disciplinari per la correzione delle prove scritte; Esami di maturità, informativa al Ministero sul primo dei decreti che ne disciplineranno lo svolgimento.

